محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للقاء بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح أو إستكمال طلبات التقنين لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كل التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وانجي مصطفى مدير المركز التكنولوجي لمركز الفتح.

وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى، مشيداً بالكفاءة العالية في تقديم الخدمات المتنوعة مثل إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات بالإضافة إلى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة مؤكداً على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما أطلع المحافظ، على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، وقام بالرد على كل استفساراتهم وتسهيل كل الإجراءات وتذليل أى عقبات تواجههم، مكلفاً رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

وأكد أبو النصر، أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وأن هناك جهودا كبيرة تبذل فيه، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة، لافتاً إلى تقديمه كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مشيراً إلى متابعته المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات أمام المواطنين.