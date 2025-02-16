للأسبوع التاسع.. إقبال على "سوق اليوم الواحد" فى الزقازيق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أقيم سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق بحي الصيادين، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30% والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المديرية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار أربعة وثلاثون يوماً ، للأسبوع التاسع على التوالي، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لكافة المواطنين ، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية رفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض ( أهلاً رمضان) بنطاق المحافظة حيث تم الإنتهاء من إقامة 3 معارض بمراكز ( ههيا - ديرب نجم - الإبراهيمية ) وجاري تجهيز ( 29 ) معرض آخر بباقي مراكز المحافظة فضلاً عن إقامة 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلاً رمضان بالإضافة إلى تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.