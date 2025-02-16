لاعب المشروع القومى للموهبة الرياضية بسوهاج يفوز بالمركز السادس ببطولة تنس الطاولة

سوهاج محمود مقبول

حقق اللاعب رياض عبد القادر سيد إنجازاً رياضياً مميزاً بحصوله على المركز السادس في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، مرحلة الأمل فردي تحت 11 سنة، التي أُقيمت في صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بما حققه اللاعب، مؤكدًا أن المديرية تسعى دائماً لتقديم الدعم الكامل للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لتحقيق التفوق والوصول إلى منصات التتويج. وأوضح شوقي أن المشروع يسير وفق توجيهات وزارة الشباب والرياضة، مع الالتزام بالخطط الموضوعة لرفع مستوى اللاعبين ودعمهم للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.

وأشار محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة ومدير المشروع، إلى أن المديرية تواصل دعم جميع اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات السنية لتعزيز فرصهم في المنافسة على البطولات المحلية والدولية ويعد من أفضل لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوى الجمهورية.

وتقدم زكريا بالشكر للمدربين والإداريين والمعد النفسي الرياضي، وأخصائي التغذية، وكذلك أولياء الأمور، على جهودهم الكبيرة في تحضير اللاعبين لتحقيق هذه النتائج المميزة في بطولة الجمهورية.

وتأتي هذه الإنجازات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد الكردي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية كما تم متابعة هذه النجاحات من قبل الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.



اللاعب الحاصل على المركز السادس



اللاعب مع المدرب



اللاعب مع المدربين



بطولة الجمهورية الاولى



توجيهات قبل المباراة