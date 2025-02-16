طقس اليوم فى مطروح.. مائل للدفء مع أجواء غائمة جزئيا واستقرار حالة البحر

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأحد 16-2- 2025، طقس معتدل مائل للدفء نهاراً، وأجواء غائمة جزئياً وسطوع الشمس معظم الأوقات، في حين يستمر الطقس البارد ليلاً وساعات الصباح الباكر، وتعود حالة البحر للاستقرار النسبي، واعتدال نشاط الرياح التي وتُقدر سرعتها بـ 24 كيلومتر في الساعة.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسجل العظمى 19 درجة والصغرى 10 مئوية، وارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر، وعودة استقرار حالة البحر والملاحة البحرية لطبيعتها.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، اضطراب الأحوال الجوية، وهطول أمطار خفيفة بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح من حين لآخر.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.