شباب القليوبية يشاركون كبار السن ببنها فرحة زينة رمضان وتوزيع الهدايا

القليوبية إبراهيم سالم

نُفِّذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "دمج كبار السن في المجتمع"، لمشاركتهم فرحة وضع زينة رمضان داخل دار كبار السن بمدينة بنها، وتوزيع الهدايا عليهم، حيث جاءت المبادرة، بالتنسيق مع نجوى صلاح، مدير الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتورة لمياء درغام، مسؤول الجوالة بالوزارة، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر تكفه، مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومصطفى فتحي، المنسق العام للجوالة بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، تواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها لدعم وتطوير أنشطة الجوالة والجوالات بمحافظة القليوبية، تعزيزًا لدور الشباب في خدمة وتنمية المجتمع.

وشهدت الفعالية، التي أُقيمت اليوم الأحد، تنفيذ مشروع الخدمة المجتمعية ضمن خطة دعم الجوالة والجوالات للعام الحالي تحت عنوان "مشاركة ودمج كبار السن في المجتمع"، وذلك بدار رعاية المسنين ببنها، بالتعاون بين مركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها والمؤسسات المجتمعية، وبحضور المدير العام.

وتضمنت الأنشطة تعليق زينة رمضان، وتوزيع الهدايا والوجبات على المقيمين والعاملين بالدار، بالإضافة إلى إلقاء محاضرة دينية قدمها الشيخ محمد إمام، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بأوقاف القليوبية، لتعزيز الجانب النفسي للمسنين. واختُتمت الفعالية بحفل سمر ترفيهي.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب، وتشجيعهم على تبني ممارسات إيجابية تسهم في خدمة المجتمع، فضلًا عن دعم التكافل الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، تأكيدًا على دور الشباب الفاعل في التنمية المجتمعية.

تم التنفيذ تحت إشراف الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، ومصطفي فتحي منسق المديرية.