رئيس جامعة الإسكندرية يوقع درجات مزدوجة مع جامعة ساوثهامبتون Southampton

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارك سميث رئيس جامعة سأوثهامبتون البريطانية، مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة فى كلية الأعمال- تخصص الأعمال بنظام 3+1 . وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الدرجات تتيح للطالب الحصول على بكالوريوس الاعمال من جامعة الإسكندرية.

وقال بيان اليوم ان الطالب كما يحصل على إحدى درجات الماجيستير فى مجالات التسويق الرقمى MSc in Digital Marketing، أو السوق المالية الدولية MSc in International Financial Market، أو الإدارة الدولية MSc in International Management، من جامعة سأوثهامبتون.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية الأعمال إعتبارا من الخريف القادم بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الاعتماد لجامعة سأوثهامبتون البريطانية. وأبدى رئيس جامعة سأوثهامبتون خلال اللقاء ترحيبه بالتعأون مع جامعة الإسكندرية فى مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة ومجال البحث العلمى المشترك خاصة فى مجال المياه والطاقة والذكاء الاصطناعى والآثار. كما تم عقد لقاء مشترك بين وفد جامعة الإسكندرية، وعمداء كليات الهندسة وألفيزياء، والعلوم الإجتماعية والآداب، وعلوم الآثار بجامعة سأوثامبتون، لبحث سبل البحث العلمى المشترك فى عديد من المجالات والدرجات المزدوجة، وقام الوفد بجولة بالجامعة للتعرف على الإمكانيات العلمية والبحثية داخل الجامعة. حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الإسكندرية كل من الدكتور على عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للتعأون الدولى وفروع الجامعات الدولية، وكان فى استقبالهم من جامعة سأوثهامبتون كل من رئيس الجامعة الدكتور مارك سميث والدكتور بشير الوليد المسئول الاستراتيجى لمنطقة الشرق الأوسط MENA، وعمداء كلية الاعمال وكلية الهندسة وكلية الآثار والعلوم الإنسانية والاداب ومسئولى مكتب العلاقات الدولية.