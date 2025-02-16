حالة الطقس.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها لنهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية ، تقتصر فرص الأمطار لتكون على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك خلال يومى الأحد والإثنين ، ويومى الأربعاء والخميس.

ويشهد اليوم الأحد 16 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ويسود اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.