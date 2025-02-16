ترامب يتجول بسيارته الوحش في مضمار سباق دايتونا 500.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

حضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سباق دايتونا 500 يوم الأحد، وهو السباق الذي قال إنه حدث موحد بروح من شأنها أن "تغذي العصر الذهبي لأمريكا".

وقام موكب الرئيس ترامب، الذي كان يستقل سيارة الليموزين المعروفة باسم "الوحش"، بجولة حول مضمار السباق عند وصوله، ثم قاد السائقين في عدة لفات احتفالية قبل بدء السباق.

وفي رسالة رئاسية أصدرها أثناء توجهه إلى دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب إن الحدث الافتتاحي لسلسلة ناسكار يجمع الناس من جميع مناحي الحياة في "شغف مشترك بالسرعة والأدرينالين وإثارة السباق".

وقال ترامب "من هدير المحركات على المضمار إلى صدى النشيد الوطني الأمريكي الذي يتردد في المدرجات، فإن سباق دايتونا 500 يمثل تكريما خالدا للسرعة والقوة والروح التي لا تعرف الكلل والتي تجعل أمريكا عظيمة. وهذه الروح هي التي ستغذي العصر الذهبي لأمريكا، وإذا استغلناها فإن المستقبل سيكون لنا حقا".

وقال الرئيس في خطاب تنصيبه في 20 يناير الماضي إن "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن".

واحتفل الآلاف من مشجعي ناسكار في المدرجات بتحليق طائرة الرئاسة فوق مضمار دايتونا الدولي قبل أن تهبط بجواره.