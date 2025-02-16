الناتو يدعو الشباب المبدعين للمشاركة فى مسابقة جدارية بمناسبة قمة لاهاى 2025

كتبت ـ هناء أبو العز

دعا حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، الفنانين الشباب من مختلف أنحاء دول الحلف إلى تقديم مقترحاتهم استعدادًا لقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في لاهاي عام 2025.

وسيعمل الفائز مع فنان شوارع محلي لتخليد جدارية على أحد جدران المدينة.

ويأتي موضوع المسابقة لهذا العام هو: "الحفاظ على مستقبلنا المشترك"، حيث يطلب من الفنانين الشباب تقديم مشاركات بأسلوب فن الشارع ثلاثي الأبعاد الذي يخلق خداعًا بصريًا من خلال انطباعات ثلاثية الأبعاد على سطح أفقي ثنائي الأبعاد.

ولكي تكون مؤهلاً للتقديم، يجب أن تكون مواطنًا في إحدى دول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعمرك أقل من 35 عامًا.

بعد الموعد النهائي، سيتم تقييم جميع المشاركات من قبل لجنة من مسؤولي حلف شمال الأطلسي وميشيل كورفر، مدير فنون الشوارع في لاهاي ، والموعد النهائي لتقديم المشاركات هو 31 مارس 2025 .