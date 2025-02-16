الطب البيطري بالأقصر ينظمون ندوات للتوعية بالجلد العقدي وجدري الأغنام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقدم مسئولي مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، على تنظيم ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، بعمل ندوة إرشادية حيث تم الحديث بالندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بمرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام والأعراض المرضية وطرق انتقالهم والوقاية منهم، وكذلك التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الجلد العقدى وجدري الأغنام.

فيما قام كلا من الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى رئيس وحدة بندر أرمنت بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة بإدارة إسنا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية حيث تم الحديث بالندوات الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بسلامة اللحوم والمجازر، وكذلك أهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الجلد العقدى وجدري الأغنام، وتم تعريف الحضور بالمرض والتوعية بطرق الوقاية منه، وتطرق الحديث بالندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة، وكذلك التوعية بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الأمن للطيور.



الطب البيطرى بالأقصر ينظمون ندوات للتوعية بالجلد العقدي وجدري الأغنام



فعاليات ندوات للتوعية بالجلد العقدي وجدري الأغنام