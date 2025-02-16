الرقابة الصحية تختتم البرنامج التدريبي المؤهل لشهادة متخصص منشآت صحية للاعتماد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، عن اختتام البرنامج التكميلي المؤهل لاختبار شهادة "جهار إيجي كاب" في دورته الثالثة، والذي استمر لمدة 8 أسابيع بمقر مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج التكميلي المؤهل لاختبارات GAHAR EGY-CAP، هو مرحلة أساسية للحصول على شهادة "متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد"، المعتمدة من المجلس الصحي المصري، والذي تم تصميمه بهدف تعزيز قدرات المتدربين على التطبيق العملي لدليل معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية، على أيدي نخبة من خبراء جودة من منظمة الصحة العالمية ومن كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح أن البرنامج التكميلي يتضمن 4 وحدات دراسية عقب انتهاء المتدربين من دراستهم لثمان وحدات دراسية بالجامعات الشريكة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي يتم فيها تدريس معايير اعتماد المستشفيات.

وأكد طه حرص الهيئة على تصميم وتنفيذ أفضل البرامج التدريبية والتطويرية لنشر ثقافة الجودة داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية، باعتبارها العمود الفقري لنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما تقوم به من دور محوري في تقليل العبء على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، من خلال تقديم ما يقرب من 75% من الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تحقيق استخدام أمثل للموارد المتاحة وتخفيف التكلفة على المنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب توفير بيئة صحية آمنة وخدمات طبية متميزة تتماشى مع أعلى مستويات الجودة العالمية.

شمل البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة 8 اسابيع، بناء قدرات 40 متدرباً من خلال محتوى تدريبي متكامل يعتمد على أساليب تفاعلية متميزة، بالتركيز على آليات التطبيق الفعّالة لمعايير الاعتماد، واستخدام أدوات الجودة وقياس الأداء، ومنهجيات التحسين للوصول إلى التوافق التام مع متطلبات المعايير.

وتضمن البرنامج تطبيق المتدربين لمشروعات تحسين تطبيقية في ثمانية وحدات ومراكز رعاية أولية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، البحيرة) والذي تم تنسيقها بالتعاون مع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتور رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان وكانت كالتالي:



1. مركز طبي 100 م، منطقة الشروق الطبية، محافظة القاهرة: مشروع لتقليل حوادث سقوط المرضى داخل المنشآت الصحية .

2. مركز طبي الخيالة، منطقة البساتين الطبية، محافظة القاهرة: مشروع لتحسين خاص ببرنامج سلامة الفحوصات المعملية .

3. مركز طبي الخليج المصري، منطقة حدائق القبة الطبية، محافظة القاهرة: مشروع لتحسين عملية تعريف المرضى

4. مركز طبي الشيخ زايد، منطقة الشيخ زايد الطبية، محافظة الجيزة: مشروع لتحسين تنفيذ برنامج سلامة المعمل

5. مركز مركز طبي نواج، منطقة طنطا ثان الطبية، محافظة الغربية: مشروع لتحسين الامتثال لمعيار الوقت المستقطع قبل الإجراءات والتداخلات الجراحية.

6. مركز طبي حوش عيسى، منطقة حوش عيسى الطبية، محافظة البحيرة: مشروع لتحسين عملية تعريف المرضى.

7. مركز طبي البيضاء، منطقة كفر الدوار الطبية، محافظة البحيرة: مشروع تطبيق معيار طرق استخدام الاطباء للاختصارات الطبية بطريقة سليمة في عيادة طب الأسرة

8. مركز طبي القباري، منطقة غرب الطبية، محافظة الاسكندرية: مشروع لتطبيق التكويد الطبي والاختصارات.

يذكر أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 11 جامعة مصرية لمنح دبلوم جودة لتخريج كوادر متخصصة في "تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد" وفقا لمعايير جودة "جهار" للمستشفيات المعتمدة دوليا من "الاسكوا"، بمشاركة خبراء على أعلى مستوى في جودة الرعاية الصحية.