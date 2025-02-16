الرقابة الإدارية تحبط محاولة استيلاء على 400 فدان أراضى دولة بمستندات مزورة

أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية، وذلك عبر استخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية، تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.

وأسفرت التحريات عن كشف محاولة المتهم التلاعب بالوثائق الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض دون وجه حق، مستغلًا مستندات مصطنعة في محاولة لشرعنة الاستحواذ على تلك المساحة الكبيرة من الأراضي المملوكة للدولة.

وبعد عرض نتائج التحريات على جهات التحقيق، صدر قرار القبض على المتهم، حيث تم ضبطه وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ومتابعة سير التحقيقات للكشف عن أي شركاء محتملين أو متورطين في الواقعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الحثيثة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها العامة، ومواجهة أي محاولات تعدٍ أو استيلاء غير مشروع، مع التأكيد على محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالحقوق العامة أو استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية.