التحالف الوطني بالبحيرة يطلق قوافل مكثفة لدعم الشعب الفلسطينى.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت منذ قليل مدينة دمنهور بالبحيرة فعاليات قوافل الخير الذى دشنها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى لدعم الشعب الفلسطينى.

وتضمنت القوافل التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى إرسال اطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى جانب الخيام والملابس.



وجهز متطوعو التحالف الوطني المواد الغذائية والأدوية تمهيدا لشحنها فى حافلات عملاقة لإرسالها إلى قطاع غزة.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة لدعم أبناء الشعب الفلسطينى المحاصر، وأضافت إن تلك القوافل الخدمية تعكس مدى تكاتف الشعب المصري مع أشقائه فى فلسطين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يقف بكل قوة أمام المؤامرات الخارجية التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الكاتب أن الشعب المصرى بكافة طوائفه يقف خلف القيادة السياسية التى وجهت بالمشاركة بقوة فى فعاليات دعم القضية الفلسطينية، وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى، لدعم الشعب الفلسطينى منها حملات التبرع بالدم وإرسال المعونات الغذائية العاجلة والادويه وغيرها من المستلزمات الطبية.



لتحالف الوطني بالبحيرة يطلق قوافل لدعم الشعب الفلسطينى



قوافل دعم الشعب الفلسطينى



قوافل مكثفة لدعم الشعب الفلسطينى