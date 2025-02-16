الأردن: تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هو سبيل تحقيق الاستقرار

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، مع عدد من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في الدورة الحادية والستين لمؤتمر ميونخ للأمن، وبحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والأوضاع الإقليمية، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كافٍ وفورى.



وأكد الصفدى القدرة على بناء غزة من دون تهجير أهلها منها، مشددا على موقف الأردن الثابت في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير، وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.



كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد الصفدي ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب وتهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري.