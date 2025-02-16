أهالى بلبيس بالشرقية يطلقون قافلتي مواد غذائية إلى غزة بإجمالى 37 طن.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

تبرع أهالى مركز بلبيس بجنوب محافظة الشرقية،بقافلتين لدعم الأشقاء فى غزة، بقيمة تقارب من 950 ألف جنيه، بالجهود الذاتية ،وشملت القافلتين مساعدات متنوعة من مياه معدنية وبطاطين وملابس العيد للأطفال، وذلك فى إطار الجهود الشعبية لمساندة الفلسطينيين فى ظل الظروف الصعبة التى يمرون بها.

" إبراهيم الزهار" مسئول لجنة الإغاثة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه استمرارا لدعم القضية الفلسطينية تم تجميع قافلتين بالجهود الذاتية من قبل" جمعية أنصار السنة" بمدينة بلبيس، عبارة عن ملابس العيد للاطفال، ومياه معدنية وبطاطين بإجمالى 37 طن، لافتا أن هذه لن تكون هذة المرة الأخيرة لدعم أبناء الشعب الفلسطينى المحاصر،وأن ذلك يعكس مدى تكاتف الشعب المصرى مع أشقائه فى فلسطين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقف بكل قوة أمام المؤامرات الخارجية التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد "الزهار" أن الشعب المصرى بكافة طوائفه يقف خلف القيادة السياسية بقوة فى دعم القضية الفلسطينية ضد التهجير، وأن أهالى مركز بلبيس مستمرون فى تقديم المساعدات بقدر استطاعتهم لاشقائهم الفلسطينيين.