أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الأحد 16-2-2025

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت أسواق محافظة القليوبية، استقرارا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، وذلك وفقًا لآخر المستجدات التي تشهدها السوق المحلية.

وينشر "اليوم السابع"، أسعار الدواجن في محافظة القليوبية، حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 97 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الدجاج الساسو 122 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدي نحو 130 جنيهًا للكيلو.

فيما شهدت أسعار بيض المائدة فى أسواق القليوبية، استقرار في سعر كرتونة بيض المائدة، حيث بلغ سعر البيض الأحمر عند 156 جنيه، بينما سجل بيض المائدة الأبيض 156 جنيها، فيما سجل طبق البيض البلدي 142 جنيها.

ودفعت مبادرات بداية بسيارات متنقلة بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعى لبيع بيض المائدة بأسعار تنافسية وصلت إلى 145 جنيه للكرتونة.