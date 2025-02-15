وزيرة التضامن تقدر دور الجامعة العربية في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

بيشوى رمزى

أعربت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها البالغ لدور جامعة الدول العربية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحة أنها تسهم بصورة كبيرة في الجانب الإنساني إلى جانب البعد السياسي.

واستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك لدى وصولهم إلى مطار العريش الدولي، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالوفد الوزاري والعربي، مشيدًا بدور الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية في دعم الجهود الإنسانية بمحافظة شمال سيناء. واستعرض اللواء خالد مجاور الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية واللوجستية لمواصلة عمليات الإغاثة.