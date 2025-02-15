وثائق تكشف خطط ترامب لطرد موظفين من مكاتب تحمى التنوع والمساواة خلال 6 أشهر

كتبت رباب فتحى

كشفت وثائق داخلية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن فريق وزارة العدل الأمريكية يخطط لطرد العاملين الفيدراليين الذين لا يشغلون أدوارًا في التنوع والإنصاف والشمول، والموظفين في المكاتب التي تحمي المساواة في الحقوق، تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمواجهة البيروقراطية.

ووفقًا للوثائق، وضع فريق من العاملين من خدمة وزارة العدل الأمريكية خططًا خطوة بخطوة لتنفيذ أمر ترامب بتطهير مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة الفيدرالية، وعلى مدار الأشهر الستة المقبلة يعتزمون توسيع هذه الحملة بشكل كبير.

وتُظهر الوثائق أنه في الأسابيع المقبلة، خططت وزارة العدل الأمريكية لإدارة ترمب لتقليص عدد الموظفين من عشرات المكاتب في جميع أنحاء السلطة التنفيذية، بما في ذلك تلك التي تحمي الحقوق المدنية للموظفين وغيرها التي تحقق في شكاوى التمييز في التوظيف في مكان العمل الفيدرالي. ومن بين المجموعات المستهدفة مكتب شئون المحاربين القدامى الذي يعمل على ضمان حصول جميع المحاربين القدامى على فرص متساوية في الحصول على الرعاية ومكتب داخل الصحة والخدمات الإنسانية يقدم معلومات حول صحة الأقليات.

ويتطلع فريق وزارة التنمية الاقتصادية أيضًا إلى وضع عشرات الموظفين الحكوميين الذين لا يعملون في أدوار التنوع والمساواة والإدماج في إجازة، وفي النهاية فصلهم، والذين يؤدون وظائف حددتها وزارة التنمية الاقتصادية والمساواة والإدماج على أنها مرتبطة بالتنوع والمساواة والإدماج، كما تظهر الوثائق. ومن غير الواضح على وجه التحديد كيف تعتزم وزارة التنمية الاقتصادية والمساواة والإدماج تحديد ما إذا كانت وظائف الموظفين مرتبطة بالتنوع والمساواة والإدماج. وكتب أعضاء الفريق في الوثائق أن مثل هذه الاستراتيجية ستدفع القانون، إن لم تكن تنتهكه، وقد تؤدي إلى تحد قانوني.

تكشف الوثائق الداخلية عن نطاق وسرعة وطموح عمل وزارة التنمية الاقتصادية والمساواة والإدماج. على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، مزقت وزارة التنمية الاقتصادية وكالة فيدرالية تلو الأخرى، وحصلت على إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة وفازت بالسيطرة على تدفق الأموال الفيدرالية. وفي حملة خاطفة هزت أجزاء من واشنطن، حدد أعضاء فريق وزارة التنمية الاقتصادية مساحات من الوظائف والبرامج التي يجب القضاء عليها والتي لا تتوافق مع وجهات نظر ترامب الإيديولوجية.



