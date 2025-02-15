مخاطر الإنترنت والتطبيقات الحديثة Dark Web فى ندوة بعلاج طبيعى القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل يوسف عميد الكلية، ود.نيفين عبد اللطيف وكيل شئون التعليم والطلاب، ومتابعة د.حسين مجاهد منسق الأنشطة الطلابية، ندوة تحت عنوان: "مخاطر الإنترنت والتطبيقات الحديثة Dark Web"، ألقاها الدكتور أسامة عشم خبير التنمية البشرية والمحاضر بأكاديمية الشرطة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة بتكثيف الأنشطة التوعوية داخل كليات الجامعة حول بعض الظواهر السلبية والتي من بينها مخاطر الإنترنت، وضرورة الاهتمام بأمن المعلومات وتزايد الحرص على الوصول لأفضل درجات الأمن السيبراني ورصد المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على تنمية الوعي الطلابي على مستوي كليات الجامعة ومعاهدها، فى مختلف المجالات وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والملتقيات الفكرية، لتوعية الطلاب بالمخاطر المحيطة بهم على كافة الأصعدة، وتوضيح مدى حرص الدولة على تثقيفهم وتنمية مهاراتهم، ورفع مستويات تفكيرهم ووعيهم بالأمور.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية استثمار الشباب معطيات التكنولوجيا الحديثة لتنمية مهاراتهم، والعمل على تحقيق التوازن بين استخدام الإنترنت والأنشطة الحياتية الأخرى، وقد توجه بالنصح إلى أولياء الأمور بالعمل على مراقبة استخدام أبنائهم للانترنت وتوجيههم لاستخدامه على نحو مفيد ومنتج.

واستعرض د.أسامة عشم خبير التنمية البشرية والمحاضر بأكاديمية الشرطة، العديد من النقاط المتعلقة بالآثار السلبية على الفرد والمجتمع نتيجة الإفراط في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدمان وسائل التواصل الإجتماعي، والـ Dark Web، والمراهنات، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى التوعية بطرق التصدي للظواهر السلبية الناتجة عن إدمان وسائل التواصل الإجتماعي والتي تؤثر على إنتاجية الفرد ووحدة وسلامة نسيج المجتمع، كما استعرضت الندوة الطرق السليمة والآمنة لاستخدام التطبيقات المختلفة وكيفية التعامل معها بشكل جيد وآمن.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، إن الندوة تطرقت لشرح مفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات الاحتيال والابتزاز وطرق التعامل السليم والآمن مع التكنولوجيا، وأساليب الاستفادة من الإنترنت وحماية المستخدمين من مخاطره، مضيفًة أن الندوة أبرزت آليات استغلال الوسائل التكنولوجية والإنترنت في توجيه الشباب واجتذابهم لتوجهات غير مرغوبة، وتوضيح كيفية تفادي مخاطر الإنترنت المظلم، وكيفية حماية أنفسنا من بعض الخدع المشهورة والشهيرة في مجال الاختراق واستغلال البيانات واستهداف الأفراد.