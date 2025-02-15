محافظ المنيا: استمرار تلقى طلبات تراخيص سيارات الميكروباص 15 يوما

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تلقى طلبات التقديم لتراخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكبًا) التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار) في جميع قرى المحافظة، وذلك لمدة 15 يومًا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب السائقين وأصحاب السيارات ربع النقل لإتاحة مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة الإحلال والاستبدال، وذلك في إطار دعم قطاع النقل داخل المحافظة، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومطورة، بما يحقق سهولة التنقل بين القرى وعاصمة المركز.

وتيسيرا على المواطنين الراغبين فى الانضمام إلى المنظومة التقدم ببطاقة رقم قومى سارية فقط والتوجه إلى المركز التكنولوجى الخاص بالوحدة المحلية التابع لها محل الإقامة المذكور فى البطاقة.

