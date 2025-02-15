محافظ الإسكندرية يرحب بقدوم السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد اليوم حفل الاستقبال الذى أقامته القنصلية الإيطالية بمناسبة زيارة السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتى تحمل لقب "السفينة الأجمل فى العالم" لميناء الإسكندرية، وكذلك بمناسبة ترشيح المطبخ الإيطالى ضمن قائمة التراث الثقافى غير المادى لليونسكو، وتعد السفينة من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم، وستتوقف السفينة بميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين خلال جولتها الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

شهد الحفل فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالى، وأليساندرو جولى وزير الثقافة الإيطالى، وميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا وسفراء الدول والسادة القناصل بالإسكندرية.

وقد أعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الإيطالية، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات الثنائية التى امتدّت عبر العصور، كما رحب بالحضور فى الإسكندرية، لافتًا إلى أن هناك تقاربا كبيرا بين الشعبين وخاصة الشعب السكندرى حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بشكل كبير بالثقافة والمعمار الإيطالى.

من جانبه؛ أكد السفير الإيطالى فى كلمته على عمق العلاقة بين البلدين ومدى التشابه بين مدينة الإسكندرية والمدن الإيطالية فى الفن والثقافة.

ومن الجدير بالذكر أنه ؛ السفينة تابعة للبحرية الإيطالية، تم بناؤها فى حوض بناء السفن الملكى فى كاستيلامارى دى ستابيا وتم إطلاقها فى 22 فبراير 1931، وهى أقدم سفينة فى الخدمة فى البحرية الإيطالية.وهذه هى المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التى تتوقف فيها السفينة "أمريجو فسبوتشي" فى ميناء مصرى، وقد زارت السفينة خلال العشرين شهرًا الماضية أكثر من 30 دولة وخمس قارات. وستكون الإسكندرية هى محطتها الأخيرة قبل اختتام جولتها العالمية والعودة إلى إيطاليا فى فبراير 2025.كما يمكن للجمهور زيارة السفينة بميناء الإسكندرية حتى الغد الأحد 16 فبراير، حيث ستكون متاحة للزيارة مجانًا، عبر الحجز المسبق بالموقع الرسمى للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التى يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان.