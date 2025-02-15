محافظ الأقصر فى لقاء سفير ماليزيا بمصر: نسعى لزيادة الغرف الفندقية لـ15 ألف غرفة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، وذلك فى إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في جميع مجالات العمل المُشتركة بين الجانبين، حيث أكد السفير الماليزي خلال اللقاء، على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين مصر وماليزيا.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الأقصر بسفير ماليزيا، مؤكدا عمق العلاقات السياسية المصرية - الماليزية التاريخية والممتدة إلى الوقت الحالي على مستوى القيادة السياسية، وأيضا علاقات الود والصداقة الطيبة التي تربط بين الشعبين المصري والماليزي.

كما أشار محافظ الأقصر، خلال اللقاء، إلى رغبته في زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 15000 غرفة وزيادة الليالي السياحية، ودخول أنواع أخرى من السياحة ومنها السياحة الريفية وغيرها، لافتا إلى الاهتمام بتنمية الاستثمار الزراعي والصناعي، وأعرب محافظ الأقصر عن تطلعه إلى مزيد من أوجه التعاون بين الجانبين وزيادة أعداد السياح القادمين من ماليزيا لزيارة الأقصر، متمنياً للسفير إقامة طيبة وأن يستمتع بزيارة الآثار المصرية العريقة بالبرين الشرقي والغربي، وجمال الطبيعة الخلابة وجو الأقصر الساحر.

وأشار سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، خلال اللقاء، إلى أن محافظة الأقصر من أهم المحافظات المصرية التي تحظى بالاهتمام من الجانب الماليزي، لطبيعتها التاريخية والثقافية والسياحية، كما وجه السفير الماليزي الشكر لمحافظ الأقصر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا أن الشعب الماليزي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق و أن الأقصر من أكثر المناطق المستهدفة للزيارة بالنسبة للسائحين الماليزيين.

وأشاد سفير ماليزيا بالقاهرة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات محافظة الأقصر في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تقدم خدمة متميزة في كافة التخصصات، حيث حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتورة ريهام الشناوي مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة.