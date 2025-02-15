محافظ أسيوط يوزع 25 ماكينة خياطة وفرن منزلى للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية

أسيوط -هيثم البدرى

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتوزيع 10 ماكينات خياطة وأتواب قماش و 15 فرن منزلي بمشتملاتها للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وقد تم ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن المبادرة الإجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا ودعم مشروعاتهن الصغيرة وخطة المحافظة لتمكين المرأة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام والسيدات المستفيدات.

وتفقد محافظ أسيوط ماكينات الخياطة وأتواب القماش، والأفران المنزلية بمشتملاتها (إسطوانات بوتاجاز - أجولة الدقيق) في بهو ديوان عام المحافظة قبل توزيعها للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل وذوات الهمم اللاتي تم اختيارهن بعد فحص وبحث إجتماعي عن طريق اللجنة المشكلة لذلك بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهن وجعلهن قادرات على الإنتاج والعمل وتحويل الطاقات المعطلة إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهن دخلًا بصفة دورية.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن إهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل دائمة تساهم في النهوض بالإقتصاد المحلي مضيفاً أن توفير هذه الأدوات سوف يمكن السيدات المعيلات من تحسين دخل أسرهن، كما يفتح أمامهن آفاقاً جديدة للعمل في مجال الخياطة وإنتاج الملابس فضلاً عن المخبوزات بأنواعها.

ووجه أبوالنصر بإنشاء مشغل لتعليم الخياطة لذوي الهمم بمبنى المجلس المحلي أمام الديوان العام، وذلك في إطار خطط المحافظة لدعم هذه الفئة من المواطنين وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة تساهم في تحسين مستوى حياتهم وتوفير فرص عمل لهم مؤكداً على أهمية التدريب وتعليم المهارات الجديدة التي تلعب دوراً كبيراً في تحسين حياة المواطنين، لافتاً إلى أن إنشاء المشغل الذي سيخدم ذوي الهمم في تعلم الخياطة سيتيح لهم فرصاً عديدة للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

وأعربت السيدات المستفيدات عن شكرهن وامتنانهن لمحافظ أسيوط على هذه المبادرة، مؤكدين أنها سوف تساعدهم في تحسين وضعهم الإقتصادي وتوفير دخل ثابت لهم ولأسرهم .

يذكر أن محافظة أسيوط تعمل جاهدة على توفير فرص تمويل لمشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدة مبادرات تشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المهن والحرف المختلفة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

