محافظ أسيوط يتفقد تشغيل ثانى مراحل محطة مياه الهلالى لخدمة التوسعات العمرانية

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، محطة مياه الشرب الهلالي الجديدة "التشيكي سابقاً" بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة التي جري إحلالها ورفع طاقتها من 200 لتر/ثانية، لتصبح طاقتها الإجمالية 600 لتر/ثانية، لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حالياً لتلبية الطلبات المتزايدة على المياة وتوفير حياة كريمة للمواطن لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس إسلام حسانين مدير قطاع المعامل بالشركة ومصطفى إبراهيم رئيس حي شرق والمحاسب أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة وعدد من قيادات الشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للمشروع.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة المياة حيث تم التشغيل الإبتدائي للمحطة بعدد (2 طلمبة تصرف الواحدة 200 ل/ث وعدد 2 مروق و 8 مرشحــات) وذلك بعد ربط خط الطرد بخط طرد محطة مياه أسيوط القديمة لتغذي منطقة شرق بالكامل وكذلك مناطق من حي غرب استعداداً لمواجهة زيادة الإستهلاك في فصل الصيف كما شاهد مراحل العمل والتي تعمل بنظام إلكتروني من قياس المنسوب وقياس الضغط فضلاً عن تفقده عنبر الضغط العالي وبها طلمبات ضخ المياه على الشبكة.

وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات وما تقدمه من خدمات للمواطنين مؤكداً أن أسيوط تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لافتاً إلى أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض المناطق بمدينة أسيوط وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أبو النصر، الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ليشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تقدمها الدولة لافتاً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطوراً كبيراً وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالإضافة إلى المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجاري إستكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعاً ملموساً للمواطنين مؤكداً حرصه على الإنتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.