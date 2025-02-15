قافلة طبية لعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطرى فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري، بعمل قافلة بيطرية علاجية مجانية للحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري بسوهاج (إدارة حي شرق البيطرية)، بقيادة الدكتورة أماني عبد العزيز مدير الإدارة وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال الحيوانات الأليفة، الدكتورة عبير عكاشة والدكتورة دنيا الطاهر والدكتورة سارة عبده وعدد من الأطباء البيطريين في المديرية وقد تم علاج عدد كبير من الحيوانات وفحص و تشخيص المشاكل التناسلية واجراء العمليات الجراحية.

يأتى ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الاراضي والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج وبتوجيهات الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج و الدكتور خالد عبد اللطيف - نقيب الأطباء البيطريين لسوهاج.

وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج ، أن المديرية حريصة كل الحرص على تقديم خدماتها المتنوعة في كل المجالات للمواطن السوهاجي وأن عمل يوم لفحص وعلاج الحيوانات الأليفة والذي يقام لأول مرة في محافظة سوهاج ،سيكون مجرد بداية للعديد من الخدمات المتخصصة في مجال الحيوانات الأليفة في الفترة القادمة.