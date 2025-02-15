اليوم السابع
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السبت، 15 فبراير 2025 05:21 م
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ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله داخل ماكينة طحين فى المنوفية

السبت، 15 فبراير 2025 05:11 م
ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله داخل ماكينة طحين فى المنوفية دقيق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرارا لجهود المحافظة المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط منظومة الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء برئاسة وليد أبو سالم من ضبط 40 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله بالأسواق بماكينة طحين بقرية عمروس خلال حملة تموينية رقابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الماكينة.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لرصد المخالفات التموينية والتأكد من مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق.







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