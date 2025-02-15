ضبط 2 طن و500 كيلو جبن أبيض مجهول المصدر فى حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن و500 كيلو جبن أبيض غير مدون عليها سعر البيع داخل مخزن يُدار بدون ترخيص بمركز ومدينة ديرب نجم.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شَنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية وتموينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية برفقة محمد أبوزيد معاون وكيل الوزارة و أحمد فرج مدير إدارة ديرب نجم وعصام امين رئيس الرقابة التجارية، وذلك للمرور على المخابز وجميع الأنشطة التجارية وذلك بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

كما تم ضبط مخزن لبيع وتعبئة منتجات الألبان يُدار بدون ترخيص وتم ضبط 2 طن و500 كيلو جبن أبيض غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5124 جنح ديرب نجم.