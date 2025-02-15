ضبط مصنع فى أسيوط يعيد تدوير زيوت المحركات ويقلد العلامات التجارية

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط مصنع يعمل على إعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة وتقليد العلامات التجارية بهدف الغش التجاري وذلك خلال حملة مكبرة ضمن جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش والتلاعب والاحتكار وضمان التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلكين وضبط المخالفات التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين ،شنت حملة بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بأسيوط، ومندوبي الهيئة العامة للرقابة على المواد البترولية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع ببني غالب بمركز أسيوط يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة بشكل غير قانوني، ويقوم بتقليد علامات تجارية بغرض بيع الزيوت المغشوشة.

وأضاف المحافظ، أن القضية بدأت عندما تم ضبط سيارة محملة بـ 60 جركن من زيوت المحركات و30 عبوة زيت باكم غير مدون عليها أي بيانات أو علامات تجارية بنطاق مركز الفتح خلال حملة برئاسة عبد الناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبإشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش ،وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة منظمة تعمل في إعادة تدوير الزيوت المستعملة وبيعها بطرق غير قانونية وتم فحص المضبوطات وتبين أن الأصناف المضبوطة غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام كما تبين أن الشركة المخالفة لم تكن حاصلة على رخصة أو تفويض من الهيئة العامة للبترول لتجميع الزيوت المستعملة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومواصلة التحقيقات للوقوف على أبعاد الشبكة المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.

وأكد أبوالنصر، استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن استقرار الأسواق.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".