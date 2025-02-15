ضبط طن و800 كيلو لحوم مجمدة ومصنعات لحوم مخالفة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، طن و800 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن و كبده مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمركز ومدينة بلبيس.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة و ضبط طن و800 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبده مجهولة المصدر بمركز ومدينة بلبيس، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.