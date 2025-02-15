صحيفة كويتية: سحب الجنسية من 9464 كويتياً بينهم 11 مداناً بتمويل حزب الله

إيمان حنا

قالت صحيفة القبس الكويتية ، أن هناك قرارات بسحب الجنسية الكويتية من 9464 شخصاً، من بينهم 11 شخصاً مُداناً بتمويل حزب الله اللبناني، و10 آخرين في الخليةالمعروفة بـ "أسود الجزيرة".

وقد صدرت في الكويت اليوم مراسيم وقرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 9464 شخصاً، بما في ذلك مرسوم بسحب الجنسية من 5694 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن عن طريق التبعية، وهو أعلى رقم لحالات سحب الجنسية يجري اتخاذه دفعة واحدة.

كما صدر مرسوم بإسقاط الجنسية الكويتية من 38 شخصاً، ومرسوم بسحبها من 3 أشخاص آخرين، ومرسوم بإسقاط الجنسية من 38 شخصاً، ومرسوم بسحبها من 3 أشخاص آخرين.

وصدر قراران بسحب شهادة الجنسية من 4 رجال وامرأة.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها بداية مارس الماضى ، تم سحب الجنسية الكويتية من نحو 34 ألفاً عدا عن التابعين لهم، بحسب تقديرات غير رسمية.