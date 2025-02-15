رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية العقال البحرى فى البدارى بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بالمراكز والقرى والنجوع للحفاظ على صحة المواطنين وذلك عقب تطهير ونزع الحشائش وإزالة المخلفات لضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها وخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قد واصلت حملات نظافة ورفع مخلفات نواتج تطهير الترع والمصارف بقرية العقال البحري التابعة للمركز بمشاركة محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة وإشراف صلاح حفني رئيس قرية العقال البحري ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز باستخدام معدات الحملات الميكانيكية (لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية)، وذلك برفع كفاءة الطرق وسهولة حركة السيارات والمزارعين والحفاظ علي نظافة البيئة وعدم إنتشار الأمراض مشيراً إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.