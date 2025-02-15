اليوم السابع
Ads
السبت، 15 فبراير 2025 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات والموقع العام للمجمع النظرى

السبت، 15 فبراير 2025 01:55 م
رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات والموقع العام للمجمع النظرى جانب من جولة رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، سير العملية التعليمية بكلية الحاسبات والمعلومات بالفصل الدراسى الثاني، وكان في استقباله الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات ووكلاء الكلية.

وتفقد القاصد مدرجات الكلية والمعامل، والتقى طلاب الفرق المختلفة، مؤكدا علي أهمية الالتزام بحضور المحاضرات والاهتمام بالتدريبات العملية.

كما تفقد القاصد معامل الحاسب بالكلية وتدريبات طلاب الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، كما تفقد المركز الجامعى للتطوير المهني والتقي بالطلاب المتدربين وأثني علي الأنشطة والدورات التدريبية التي يقدمها المركز.

وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء جولته أعمال الصيانة والتطوير بالمجمع النظري، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الموقع العام للمجمع النظرى الذي يضم كليات العلوم والآداب والإعلام والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. 

كما تابع  رئيس الجامعة، استكمال إنشاء خزان مياه شبكة إطفاء الحريق بالمجمع النظرى للكليات بسعة 150 مترا مكعبا من المياه، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات به.







مشاركة

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

جامعة المنوفية






الرجوع الى أعلى الصفحة