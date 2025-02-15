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"رأفنا بحالك لعلك تتعظ".. رسالة من المحكمة لسعد الصغير بعد تخفيف حكم سجنه

السبت، 15 فبراير 2025 08:31 م
"رأفنا بحالك لعلك تتعظ".. رسالة من المحكمة لسعد الصغير بعد تخفيف حكم سجنه المطرب الشعبي سعد الصغير
كتب - أحمد عبد الهادى

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لم تكتفي هيئة المحكمة بصدور حكمها بقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وقرارها النهائي بتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

أصر قاضي الجلسة بأن يوجّه رسالة خاصة للمطرب سعد الصغير بعد نطق الحكم، وقال له المستشار رئيس محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة: "المحكمة قررت أن ترأف بحالك، لعل وعسى أن تكون اتعظت مما حدث خلال الأيام الماضية التي قضيتها، وتكون قد ندمت على ما فعلت".

وتنتهي مدة حبس سعد الصغير في التاسع من شهر مارس المقبل الذي تنتهي فيه مدة حبسه 6 أشهر.

‎وكان قد دفع محامى سعد الصغير، بانتفاء أركان جريمة التعاطى، كما دفع بانتفاء علم المتهم فيما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة بحقائبه، وبطلان التحليل الذى تم إجرائه للمتهم.

 







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المطرب الشعبي سعد الصغير

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