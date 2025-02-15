تنظيم تدريبات على تجفيف الطماطم والخضراوات لدعم تمكين المرأة اقتصاديا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات تدريبات تجفيف الطماطم برعاية وحدة السكان بالأقصر ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية ومبادرة صنع في مصر"، للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع المدرب المهندس محمود سيد، وذلك في إطار جهود تمكين المرأة وتعزيز فرص العمل.

وفي هذا الصدد نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تدريباً شاملاً حول تجفيف الطماطم والخضروات، وذلك ضمن المبادرة التي تهدف إلى دعم النساء اقتصادياً من خلال إكسابهن مهارات جديدة لإنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة، حيث أقيم التدريب بقرية الرزيقات بحري بعزبة الرشايدة بمركز أرمنت، بمشاركة 70 سيدة، وتضمن الجانبين النظري والعملي حول كيفية إعداد وتجفيف الطماطم باستخدام تقنيات حديثة تحافظ على الجودة والقيمة الغذائية، ما يعزز من فرص السيدات في دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وجاءت الورشة التدريبية برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبإشراف أحمد عبد اللاه وزيري، سكرتير عام المحافظة، كما شهد التدريب متابعة العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بحضور رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، وفاطمة أحمد عبد الفتاح مقرر لجنة التنسيق والمتابعة بمركز ومدينة أرمنت، بالإضافة إلى حضور مميز من فريق عمل الوحدة من الشباب المتطوعين.

ومن جانبها، أكّدت رجاء شوقي، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الأساسية في خطة عمل الوحدة، مشيرةً إلى أن نجاح هذا التدريب وما لقيه من إقبال واسع يعكس رغبة حقيقية لدى السيدات في تعلّم مهارات تدعم استقرارهم الإقتصادي، وأعلنت عن نية الوحدة إطلاق سلسلة من التدريبات الجديدة في المراكز والقرى، تتعلق بالاستثمار الأخضر، مثل تجفيف الطماطم والخضراوات، والاستزراع في الغرف المغلقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

يذكر أن مشروع تجفيف الطماطم أصبح من المشروعات الواعدة في محافظة الأقصر، حيث عزز مكانتها على خريطة التصدير العالمية، نظرًا لارتفاع جودة المحصول ومطابقته للمواصفات الدولية، وتشتهر مراكز المحافظة خاصة إسنا وأرمنت والقرنة بزراعة الطماطم بمساحات شاسعة، حيث يُساهم إنتاجها بنسبة 5% من الناتج الكلي للطماطم على مستوى الجمهورية، وتؤكد وحدة السكان بمحافظة الأقصر استمرارها في تقديم المزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في دعم المرأة والشباب، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



تدريبات على تجفيف الطماطم والخضروات لدعم تمكين المرأة بأرمنت



حضور تدريبات على تجفيف الطماطم والخضروات لدعم تمكين المرأة



فعاليات تدريبات على تجفيف الطماطم والخضروات لدعم تمكين المرأة



مدينة أرمنت تنظم تدريبات على تجفيف الطماطم والخضراوات