اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محمصة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية

السبت، 15 فبراير 2025 09:18 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى محمصة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية الحماية المدنية - أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم السبت، في محمصة بمنطقة بيانكي البيطاش بنطاق حي العجمي دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محل محمصة في منطقة بيانكي البيطاش بحي العجمي، انتقلت على الفور ضباط القسم ترافقهم سيارات الإطفاء والإسعاف.

تبين اندلاع الحريق داخل  محمصة بالعقار المشار إليه وتسببت في تلفيات بالمحمصة، وأن الحريق لم يسفر عن إصابات بين المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق.







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