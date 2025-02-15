الحمام يتجمع بالمئات وسط أجواء شتوية دافئة بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم اليوم السابع، تقريرا مصورا، من ساحة الحمام فى ميدان الشهداء بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد، وسط أجواء شتوية دافئة.

اجتمع المئات من طائر الحمام فى ساحة ميدان الشهداء، حيث أصطف الأهالى والزوار لإطعامه والاستمتاع بالمشهد الرائع لتطاير الحمام وسط الأجواء الدافئة.

ويعد هذا الميدان، الذى يُعتبر من معالم بورسعيد الشهيرة، مقصدًا دائمًا للزائرين للاستمتاع بسحر تجمع الحمام وهدوء الأجواء المحيطة.

ويظل ميدان الشهداء، بساحته الواسعة وتجمع الحمام الذى يضفى رونقًا خاصًا عليه، من أبرز الوجهات التى تُظهر الطابع المميز لبورسعيد وأجوائها الساحرة.



الحمام بالميدان البوم الخميس