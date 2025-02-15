الجيش الأمريكي يمنع المتحولين جنسياً من التجنيد وينهي الخدمات الخاصة بهم

كتبت رباب فتحى

أعلن الجيش الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت أنه لن يسمح بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسياً بالتجنيد، وسيتوقف عن تقديم الرعاية المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة، وفقا لشبكة "سى بي إس نيوز" الأمريكية.

وقال المنشور على وسائل التواصل: "لن يسمح الجيش الأمريكي بعد الآن للأفراد المتحولين جنسياً بالانضمام إلى الجيش، وسيتوقف عن إجراء أو تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة. ترقبوا المزيد من التفاصيل".

وأشاد الجيش لاحقًا بالجنود الذين يعانون من "اضطراب الهوية الجنسية" في منشور لاحق، مشيرًا إلى أنهم "تطوعوا لخدمة بلدنا وسيتم التعامل معهم بكرامة واحترام".

ويأتي الإعلان في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب في 27 يناير والذي وجه البنتاجون لتحديد سياسة لأفراد الخدمة المتحولين جنسياً في غضون 30 يومًا.

وقد نص أمر الرئيس على أن التعبير عن "هوية جنسية تتعارض مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية" وأن أولئك الذين يفعلون ذلك "لا يمكنهم تلبية المعايير الصارمة اللازمة للخدمة العسكرية".

ووفقًا لمذكرة صدرت في 7 فبراير، أوقف وزير الدفاع بيت هيجسيث جلب المجندين الذين تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية وأوقف جميع الرعاية التي تؤكد الجنس.

وتظهر المذكرة في جدول أعمال القضية في محكمة مقاطعة كولومبيا التي تطعن في الأمر التنفيذي للرئيس، والذي قد يؤدي إلى حظر متجدد على القوات المتحولة جنسياً. وكان ترامب قد استبعد في السابق معظم الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة علناً في الجيش خلال فترة ولايته الأولى، وهي الخطوة التي ألغاها الرئيس السابق جو بايدن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير 2021.

ويأتي إعلان الجيش أيضًا في أعقاب أمر تنفيذي آخر من الرئيس يعلن أن الحكومة الفيدرالية لا تعترف إلا بـ "جنسين، ذكر وأنثى".

في يوم الخميس، قامت إدارة المتنزهات الوطنية بإزالة الإشارات إلى المتحولين جنسياً والمثليين من موقعها الإلكتروني الخاص بنصب ستونوول الوطني، وهو منتزه ومركز زوار في نيويورك يخلد ذكرى مهد حركة حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في الولايات المتحدة الحديثة.