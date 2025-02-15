الإثنين.. أخر موعد التقديم لمعاهد معاون الأمن

كتب محمود عبد الراضي

تنتهي عملية التقديم الإلكتروني لمعاهد معاون الأمن الإثنين 17 فبراير 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وأعلن اللواء تامر مخيمر مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع في القاهرة الجديدة، تفاصيل القبول التي تجمع بين شروط دقيقة ومزايا فريدة، تضع الشباب المصري على طريق خدمة الوطن بشرف.

شروط الالتحاق.. ميزان العدالة يختار الأصلح

بينما يطمح الكثيرون للانضمام، وضعت وزارة الداخلية معايير صارمة لاختيار الأفضل، على رأس هذه الشروط:

- مصري أصيل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين، خالصي الولاء، بلا تجنس أو ازدواج.

- العمر المناسب: ألا يقل السن عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا عند فتح باب التقديم.

- المؤهل التعليمي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ليبدأ الطريق من التعليم إلى التحدي.

- النقاء الجنائي: سجل نظيف وسيرة عطرة، لا تشوبها جرائم مخلة بالشرف أو أفعال تفقد الثقة والاعتبار.

- السلامة البدنية والعقلية: لياقة جسدية تبدأ بطول 168 سم للذكور و158 سم للإناث، إضافة إلى اجتياز اختبارات نفسية وبدنية صارمة.



المزايا:

لأن خدمة الوطن تستحق الأفضل، تضمن الوزارة للملتحقين بمعاهد معاون الأمن مجموعة من الامتيازات التي تجعل الرحلة مفعمة بالدعم:

- تتحمل الدولة تكاليف التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية تُعينه على الالتزام والانضباط.

- خدمات صحية مميزة أثناء الدراسة وبعد التخرج، وفق لوائح الشرطة. - دبلوم شرطي فني يعادل شهادة الثانوية الفنية.

- إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، لأن الواجب الوطني هنا يسبق كل شيء.



أماكن التدريب.. خريطة الأمن تُغطي كل مصر

لتسهيل الوصول لكل أبناء الوطن، توزعت معاهد معاون الأمن جغرافيًا:

- للذكور: معاهد في طرة، وادي النطرون، 6 أكتوبر، وسوهاج.

للإناث: معهد طرة، مفتوح لاستقبال المتقدمات من كافة المحافظات.



