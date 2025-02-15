الأنبا بافلى يترأس قداس أربعين والد القس مينا نبيل تزامنا مع عيد دخول المسيح الهيكل

الإسكندرية ـ جاكلين منير

ترأس الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، اليوم قداس أربعين المنتقل نبيل ناشد، والد القس مينا نبيل، كاهن كنيسة العذراء وابسخيرون وأبي سيفين بالإسكندرية، وذلك بكنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف وهذا تزامنا مع عيد دخول السيد المسيح الهيكل وهو أحد الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء ذلك بحضور القمص إبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، وعدد كبير من آباء كهنة الإسكندرية، وسط حضور شعبي كبير ملىء جوانب الكنيسة.

وتأمل الأنبا بافلي، في قصة دخول السيد المسيح ومقابلة سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل، حيث قابلا السيد بعد طول انتظار، مشيراً إلى أنه في الانتظار تنكشف طبيعة الإنسان، حيث يسلم الإنسان كل الأمور إلى الله.

وقال القس مينا نبيل، في كلمته خلال القداس الإلهي، إن وفاة والده جاء تزامناً مع عيد الميلاد المجيد 7 يناير، بينما تزامن قداس الأربعين مع عيد دخول المسيح الهيكل، معبراً أن ذلك جاء نتيجة حبه للفرح طوال حياته على مدار 78 عاما.

وأكد القس مينا، على أبوة الأنبا بافلي للاباء الكهنة بشكل عام، وشخص بشكل خاص حيث اعتاد الإتصال للسؤال على حال والده المرضية بشكل يومي وموعد محدد ما يعني حرصه الشديد واهتمامه بالسؤال الدائم.