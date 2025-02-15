إدراج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية فى الدليل العالمى لكليات الطب

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن إدراج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ضمن قائمة الدليل العالمي لكليات الطب (WDMS)، World directory of medical schools

مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الكلية بتطبيق أحدث المعايير والتقنيات العالمية في التعليم الطبي.

وهنّأ الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، كلًا من الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كليب، منسق برنامج كلية الطب، مؤكدًا أن هذا الإدراج يعزز مكانة الكلية على الصعيدين المحلي والدولي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام طلابها وخريجيها.

وأوضح أن الدليل العالمي لكليات الطب (WDMS) يُعد قاعدة بيانات معترف بها عالميًا للمؤسسات التي تقدم برامج تعليمية طبية متكاملة، مما يسهم في دعم جودة التعليم الطبي وتعزيز الرعاية الصحية عالميًا.

وأكد عادل حسن، أن هذا الإدراج يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالكلية وبرامجها الأكاديمية، بما يسهم في تخريج أطباء مؤهلين بمعايير عالمية، قادرين على المساهمة في تطوير القطاع الصحي محليًا ودوليًا.

وواصلت الدكتورة غادة حداد ، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة التهنئة إلى قيادات كلية الطب ، مشيره إلي أن هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصله قامت بها الكلية ، متمنيه للكلية مزيد من الارتقاء والتقدم، لافته إلى أن هناك أكثر من 2,800 كلية طب مدرجة في هذا الدليل، حيث يتم تصنيف الكليات الطبية على أساس تقديمها برامج تعليمية شاملة تؤهل الطلاب لممارسة الطب وفقًا للمعايير الدولية.

