إجراء 284 عملية جراحية مجانية بمستشفى سوهاج الجامعي خلال يناير 2025

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، عن نجاح قسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء 284 عملية جراحية مجانية خلال شهر يناير 2025، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتطوير وتحسين الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية هذا الإنجاز يعد جزءاً من خطة الجامعة للارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج والمناطق المجاورة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التطور الطبي ما كان ليحدث لولا الكفاءة العالية للفريق الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإمكانيات الطبية والتجهيزات الحديثة داخل المستشفيات الجامعية وأضاف النعماني أن مستشفيات جامعة سوهاج جاهزة تماماً لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم التدخلات الجراحية المتقدمة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

تنوع العمليات والإنجازات

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت بشكل كبير بين 160 عملية كبرى، و91 عملية متوسطة، و33 عملية صغرى هذه العمليات شملت حالات طارئة وأخرى غير طارئة في تخصصات متنوعة مثل الجراحة العامة، جراحة الأورام، وجراحة المناظير، مما يعكس تنوع الخبرات الطبية التي توفرها المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن قسم الجراحة العامة يشهد إقبالًا كبيرًا من المرضى على مدار العام، حيث استقبل القسم في العام الماضي 51,597 حالة مرضية، وأجرى أكثر من 10,000 عملية جراحية مجانية ويأتي ذلك في إطار سياسة المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، دون فرض أي تكلفة مالية على المرضى.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور علاء السيوطي، رئيس قسم الجراحة العامة، أن العمليات التي تم إجراؤها خلال الشهر الماضي تضمنت مختلف التخصصات الجراحية، وجاءت وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية وأوضح السيوطي أن العمليات تم تنفيذها تحت إشراف نخبة من أساتذة الجراحة العامة، مما يضمن توفير أفضل رعاية صحية للمرضى، سواء في العمليات الكبرى أو المتوسطة والصغرى.

وتعتبر هذه العمليات، التي تم إجراؤها بشكل مجاني تمامًا، خطوة هامة لتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم، وتساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة من جهة أخرى، يواصل الفريق الطبي في المستشفيات الجامعية تقديم الرعاية الدقيقة لجميع المرضى، مع توفير بيئة آمنة ومعقمة لضمان النجاح التام لجميع الإجراءات الطبية.

تأتي هذه الإنجازات في ظل العديد من التطورات التي تشهدها مستشفيات جامعة سوهاج، حيث استمر العمل في تطوير المستشفى الجامعي الجديد، الذي تم افتتاحه في يناير 2024، والذي يعد أحد أكبر المشروعات الطبية في صعيد مصر تم إنشاؤه بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه على مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع، ويضم 267 سريرًا، منها 67 سريرًا للعناية المركزة وقد تم تشغيل المستشفى بكامل طاقته منذ افتتاحه، مع إضافة مزيد من الأقسام الطبية المتطورة مثل قسم الاستقبال والطوارئ، وتخصيص أماكن انتظار لمرافقي المرضى لتوفير الراحة اللازمة لهم.

تُعد هذه الإنجازات جزءًا من استراتيجية جامعة سوهاج لتطوير قطاعها الطبي، حيث تسعى الجامعة لتقديم أحدث الأجهزة الطبية والخدمات الصحية المتطورة لسكان محافظة سوهاج.