وفود من 79 دولة.. من سيشارك فى تشييع حسن نصرالله؟

إيمان حنا

مع اقتراب موعد تشييع حسن نصرالله، تتردد التساؤلات حول تفاصيل تلك المراسم المزعم انطلاقها من الجنوب اللبنانى، مسقط رأس نصرالله .

ومن بين تلك التفاصيل، من سيشارك فى تلك المراسم؟

هذا ما أوضحه الشيخ على ضاهر، منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفى الدين، قائلا أن الفريق المختص بإرسال الدعوات للمشاركين أحصى مشاركة نحو 79 دولة من كل أرجاء العالم بين مشاركات شعبية ورسمية، لافتًا إلى أن "اللجان الفرعية المنظمة ستبذل قصارى جهدها لكى يظهر بكامل أبعاده، والمعنى الذى يتضمنه هذا الحضور، والذى يعكس البعد الخارجى والإقليمى والدولى لحسن نصرالله، وحجم تأثيره وحضوره.



وأكد أن يوم الثالث والعشرين من فبراير سيصنع تاريخًا جديدًا من تواريخ انتصار الدم على السيف، وقال ضاهر: "الكل مدعو إلى هذه المناسبة، كما كانت فى حياة السيد الشهيد"، مضيفًا "لقد بدأت لجنة الدعوات والمراسم بتوزيع البطاقات، وتشكلت بعض الوفود لزيارة الشخصيات السياسية والدينية والوطنية والحزبية، لدعوتهم إلى مراسم التشييع”.

إن الوقت المقدر لبرنامج التشييع هو تقريبًا ساعة يتخللها فقرة تلاوة قرآنية، ثم النشيد اللبنانى ونشيد حزب الله، ثم دخول النعشين.

يتخلل المراسم كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ثم صلاة الجنازة، ومن ثم بدء مسيرة التشييع إلى مكان المدفن؛ لافتًا إلى أن التجمع الرئيسى سيكون داخل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وهو المكان الأنسب لاستيعاب الحضور.

وقد شكلت قيادة حزب الله لجنة عليا لمراسم تشييع نصرالله وصفى الدين وهى مقسمة على 10 لجان فرعية.

وقال منسق اللجنة العليا لمراسم التشييع أن "تنظيم هذه الحشود غير المسبوقة فى تاريخ لبنان، من أعظم وأكبر المسؤوليات، وهذا يستدعى جهدًا استثنائيًا من الجهات المنظمة، لإتمام إجراءات التشييع وتسهيل الوصول من كل المناطق؛ موضحًا أنه ستكون هناك إرشادات خاصة، لتوجيه الجمهور والمعزين من كافة المناطق.

وفى هذا الاطار، قال ضاهر أن اللجنة المنظمة تقوم الآن بتنظيم مكان التجمع ومسيرة التشييع، وتأمين كافة المستلزمات، لضمان انسيابية وتدفق سلس للمشاركين، داعيًا "الجمهور للالتزام بتعليمات اللجان المنظمة والإرشادات الصادرة، والتى ستعمم لاحقًا على كافة المنصات المرتبطة.

وذكر أن التخطيط الإعلامى والصحفى المحلى والخارجى المرتقب فى تغطية هذه المراسم وهذا التشييع الاستثنائى، ستشكل جزءًا اساسيًا من عملية التحضير والتنظيم والبرمجة.

وتابع قائلًا أن اللجنة العليا للمراسم قد خصصت حيزًا كبيرًا للجانب الإعلامى والخدمات الإعلامية والفنية والهندسية، بأكثر من لغة.

وقد تم تأسيس مركز إعلامى متخصص فى تقديم الخدمات الصحفية، فى هذا المكان، بالإضافة إلى تأسيس مجموعة من المنصات والمنافذ الإعلامية، والتى ستكون متاحة للإعلاميين والمراسلين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، وبالتنسيق مع الاخوة فى العلاقات الإعلامية المركزية فى حزب الله.

وفيما يخص مراسم التشييع أيضا، أوضح رئيس حركة أمل نبيه برى، أنه لن يُسمح بإطلاق النار، كما أن الجيش والشرطة سيشاركا فى تأمين الاحتفال.