هيئة العمل الفلسطينى: مصر لعبت دورا تاريخيا فى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير

رام الله (أ ش أ)

أكدت عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى الفلسطينى، رتيبة النتشة، أن مصر لعبت دورا تاريخيا فى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض مخططات التهجير.

ونوهت النتشة -في تصريح لقناة النيل بالتلفزيون المصرى، اليوم الجمعة، بأن دعم الدول العربية وخاصة مصر والأردن، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ساعد على صمود الشعب الفلسطينى وعدم تمرير المخطط الصهيوني في تهجير الفلسطينيين، مبينة أن إعادة الإعمار هي ترجمة للإرادة التي تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه التاريخية، وعدم تهجيره فضلا عن مقاومة كل المخططات الصهيونية.

وشددت على ضرورة التمسك بحق إقامة الدولة الفلسطينية ورفض تصفية القضية على حساب الدول الأخرى بدءا من التمسك بقرارات كل القمم العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرارات الدولية الأممية في هذا الشأن، مضيفة أن التحرك الدبلوماسي العربي يجب أن ينتقل من مرحلة حشد التأييد إلى حشد العقوبات على إسرائيل لاستمرارها في اختراق القانون الدولي.