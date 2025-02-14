هيئة التأمينات تعلن ختام المؤتمر الدولى للإدارة و الابتكار فى الضمان الاجتماعى

كتب مدحت وهبة

اختتم المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي فعالياته بالقاهرة ، والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام متواصلة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المؤتمر جاء بمناقشاتٍ ثرية ساهمت في تبادل الرؤى والأفكار الفريدة بين خبراء الضمان الاجتماعي وجميع الدول المشاركة و التأكيد على أن الابتكار لم يعد ترفًا ، بل ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة والإنصاف ، وأن القيادة الرشيدة والابتكار المستدام والوعي بأهمية الإنسان هي الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة الملايين.

كما ظهرت الأهمية التي يمثلها هذا المؤتمر في التقاء العديد من الدول ، الأمر الذي أسهم في مناقشات غنية وثرية حول الابتكار في الضمان الاجتماعي، وفرصة فريدة لجميع العقول المبدعة والخبراء المتمرسين لتبادل الأفكار والرؤى في إيجاد حلول ابتكارية من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعى في مختلف أنحاء العالم.

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لرعايته للمؤتمر ، و مسئولي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " و كافة المشاركين بالمؤتمر من سفراء وممثلي الدول الشريكة وممثلي المنظمات والهيئات ووسائل الإعلام وممثليها ولجميع من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر الدولي.

ومن جانبه أكد مارسيلو أبي راميا الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " أن سر نجاح أي عمل مؤسسي هو الإيمان والإخلاص للمبادئ ، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة المعرفة ، والاعتياد على التحديات الجديدة في العالم الذي نعيشه معربا عن امتنانه للمشاركات القوية التي شهدها المؤتمر مما ينعكس إيجابا علي كافة مواطني دول العالم.