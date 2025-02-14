اليوم السابع
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مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة يعلن عن دورة إعداد المدربين TOT

الجمعة، 14 فبراير 2025 03:00 ص
مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة يعلن عن دورة إعداد المدربين TOT جامعة المنصورة
الدقهلية- سارة الباز

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أعلن مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة بالتعاون مع المركز القومى للتدريب، وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن قبول الدفعة الرابعة من:

- دورة إعداد المدربين TOT باعتماد المجلس الأعلى للجامعات:
- الدورة (6) أيام تدريبية (بنظام الحضور المباشر)
- الدورة تتضمن ثلاثة مستويات
- مدرب مختلف لكل يوم تدريبى، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.

وتتلخص الأهداف التدريبية في:

- إكساب المشاركين الخبرات العملية والتطبيقية للعمل كمدربين محترفين.
- إكساب المشاركين الخلفية العلمية اللازمة لنجاحهم كمدربين محترفين

ويوجه هذا الكورس التدريبى:

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات
- المدربين الراغبين فى تطوير مهاراتهم و خبراتهم فى مجال التدريب.
- الراغبين فى دخول عالم التدريب ليصبحوا محاضرين مؤثرين.

- المحاور التى سيتم دراستها:

يتم تقسيم التدريب إلى ثلاثة مستويات تدريبية خلال أيام الدورة، وذلك لتعظيم الاستفادة من التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات باحترافية أثناء التدريب.

ويتضمن المستوى الأول:

- أساسيات العملية التدريبية.
- المهارات الأساسية للمدرب المتميز داخل القاعة.
- مهارات وأساليب المدرب فى التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة. 

- ويتضمن المستوى الثاني:

- استراتيجيات وأساليب التدريب الحديثة.
- استخدام التكنولوجيا فى التدريب.
- التسويق الإلكترونى للمدرب.

ويتضمن المستوى الثالث:
- التخطيط للبرامج التدريبية.
- تصميم الأنشطة التدريبية.
- تقويم البرامج التدريبية.

- التطبيقات العملية:

- تطبيق عملى حول كيفية الاستفادة من مفاهيم التدريب.
- تطبيق عملى لمواجهة الحواجز النفسية والتغلب عليها.
- تطبيقات عملية على مهارات التواصل ومهارات الكاريزما.
- إعداد مجموعة من الأساليب التدريبية التى تتناسب مع الموضوع التدريبى.

- مشروع التخرج:

- عبارة عن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متعدد الأهداف والأساليب التدريبية.
- يتم تنفيذه داخل القاعة التدريبية، وفى حضور لجنة من المجلس الأعلى للجامعات والمتدربين.

- أسلوب الدراسة:

- يتم تدريس محتوى هذا الكورس بطريقة علمية وسلسة.
- استخدام مجموعة من الأنشطة التى تساعد على إتقان عملية التدريب.
- استخدام الأساليب التى تساعد المدرب فى اكتساب المهارات العلمية.
- يضم البرنامج 20 أسلوب تدريبى مختلف لضمان تميز عملية التدريب
- البرنامج 50 ساعة شاملة عدد ساعات التدريب، والتطبيقات العملية لمساعدة كل مدرب للوصول إلى المستوى اللائق به كمدرب متميز.

- المميزات التى يحصل عليها المتدرب:

- يحصل على شهادة باللغة الإنجليزية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
- الشهادات معتمدة من المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس.
- يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم فى الدورة.
- يحصل المتدرب على حقيبة تدريبية معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات.
- يحصل على بعض المراجع والكتب الإثرائية للتدريب المحترف.
- يحصل المتدربون الذين سيتم اعتمادهم على فرصة للعمل مدربين بالمركزين.

- شروط الالتحاق بالدورة والمستندات المطلوبة:

- صورة من الرقم القومى أو جواز السفر
- صورة من شهادة المؤهل الجامعي

يذكر أن المؤهل الجامعى شرط للالتحاق بالدورة، ويكون الحجز بمقر مركز تطوير الأداء الجامعى من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، والاشتراك بأسبقية الحجز.







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مركز تطوير الأداء الجامعي

جامعة المنصورة

دورة إعداد المدربين TOT

المجلس الأعلى للجامعات

المنصورة






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