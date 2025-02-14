مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة يعلن عن دورة إعداد المدربين TOT

الدقهلية- سارة الباز

أعلن مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة بالتعاون مع المركز القومى للتدريب، وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن قبول الدفعة الرابعة من:

- دورة إعداد المدربين TOT باعتماد المجلس الأعلى للجامعات:

- الدورة (6) أيام تدريبية (بنظام الحضور المباشر)

- الدورة تتضمن ثلاثة مستويات

- مدرب مختلف لكل يوم تدريبى، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.

وتتلخص الأهداف التدريبية في:

- إكساب المشاركين الخبرات العملية والتطبيقية للعمل كمدربين محترفين.

- إكساب المشاركين الخلفية العلمية اللازمة لنجاحهم كمدربين محترفين

ويوجه هذا الكورس التدريبى:

- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات

- المدربين الراغبين فى تطوير مهاراتهم و خبراتهم فى مجال التدريب.

- الراغبين فى دخول عالم التدريب ليصبحوا محاضرين مؤثرين.

- المحاور التى سيتم دراستها:

يتم تقسيم التدريب إلى ثلاثة مستويات تدريبية خلال أيام الدورة، وذلك لتعظيم الاستفادة من التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات باحترافية أثناء التدريب.

ويتضمن المستوى الأول:

- أساسيات العملية التدريبية.

- المهارات الأساسية للمدرب المتميز داخل القاعة.

- مهارات وأساليب المدرب فى التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة.

- ويتضمن المستوى الثاني:

- استراتيجيات وأساليب التدريب الحديثة.

- استخدام التكنولوجيا فى التدريب.

- التسويق الإلكترونى للمدرب.

ويتضمن المستوى الثالث:

- التخطيط للبرامج التدريبية.

- تصميم الأنشطة التدريبية.

- تقويم البرامج التدريبية.

- التطبيقات العملية:

- تطبيق عملى حول كيفية الاستفادة من مفاهيم التدريب.

- تطبيق عملى لمواجهة الحواجز النفسية والتغلب عليها.

- تطبيقات عملية على مهارات التواصل ومهارات الكاريزما.

- إعداد مجموعة من الأساليب التدريبية التى تتناسب مع الموضوع التدريبى.

- مشروع التخرج:

- عبارة عن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متعدد الأهداف والأساليب التدريبية.

- يتم تنفيذه داخل القاعة التدريبية، وفى حضور لجنة من المجلس الأعلى للجامعات والمتدربين.

- أسلوب الدراسة:

- يتم تدريس محتوى هذا الكورس بطريقة علمية وسلسة.

- استخدام مجموعة من الأنشطة التى تساعد على إتقان عملية التدريب.

- استخدام الأساليب التى تساعد المدرب فى اكتساب المهارات العلمية.

- يضم البرنامج 20 أسلوب تدريبى مختلف لضمان تميز عملية التدريب

- البرنامج 50 ساعة شاملة عدد ساعات التدريب، والتطبيقات العملية لمساعدة كل مدرب للوصول إلى المستوى اللائق به كمدرب متميز.

- المميزات التى يحصل عليها المتدرب:

- يحصل على شهادة باللغة الإنجليزية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- الشهادات معتمدة من المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس.

- يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم فى الدورة.

- يحصل المتدرب على حقيبة تدريبية معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات.

- يحصل على بعض المراجع والكتب الإثرائية للتدريب المحترف.

- يحصل المتدربون الذين سيتم اعتمادهم على فرصة للعمل مدربين بالمركزين.

- شروط الالتحاق بالدورة والمستندات المطلوبة:

- صورة من الرقم القومى أو جواز السفر

- صورة من شهادة المؤهل الجامعي

يذكر أن المؤهل الجامعى شرط للالتحاق بالدورة، ويكون الحجز بمقر مركز تطوير الأداء الجامعى من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، والاشتراك بأسبقية الحجز.