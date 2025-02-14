مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة يعلن عن دورة إعداد المدربين TOT

أعلن مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة بالتعاون مع المركز القومى للتدريب، وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات عن قبول الدفعة الرابعة من:
- دورة إعداد المدربين TOT باعتماد المجلس الأعلى للجامعات:
- الدورة (6) أيام تدريبية (بنظام الحضور المباشر)
- الدورة تتضمن ثلاثة مستويات
- مدرب مختلف لكل يوم تدريبى، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.
وتتلخص الأهداف التدريبية في:
- إكساب المشاركين الخبرات العملية والتطبيقية للعمل كمدربين محترفين.
- إكساب المشاركين الخلفية العلمية اللازمة لنجاحهم كمدربين محترفين
ويوجه هذا الكورس التدريبى:
- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات
- المدربين الراغبين فى تطوير مهاراتهم و خبراتهم فى مجال التدريب.
- الراغبين فى دخول عالم التدريب ليصبحوا محاضرين مؤثرين.
- المحاور التى سيتم دراستها:
يتم تقسيم التدريب إلى ثلاثة مستويات تدريبية خلال أيام الدورة، وذلك لتعظيم الاستفادة من التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات باحترافية أثناء التدريب.
ويتضمن المستوى الأول:
- أساسيات العملية التدريبية.
- المهارات الأساسية للمدرب المتميز داخل القاعة.
- مهارات وأساليب المدرب فى التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة.
- ويتضمن المستوى الثاني:
- استراتيجيات وأساليب التدريب الحديثة.
- استخدام التكنولوجيا فى التدريب.
- التسويق الإلكترونى للمدرب.
ويتضمن المستوى الثالث:
- التخطيط للبرامج التدريبية.
- تصميم الأنشطة التدريبية.
- تقويم البرامج التدريبية.
- التطبيقات العملية:
- تطبيق عملى حول كيفية الاستفادة من مفاهيم التدريب.
- تطبيق عملى لمواجهة الحواجز النفسية والتغلب عليها.
- تطبيقات عملية على مهارات التواصل ومهارات الكاريزما.
- إعداد مجموعة من الأساليب التدريبية التى تتناسب مع الموضوع التدريبى.
- مشروع التخرج:
- عبارة عن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبى متعدد الأهداف والأساليب التدريبية.
- يتم تنفيذه داخل القاعة التدريبية، وفى حضور لجنة من المجلس الأعلى للجامعات والمتدربين.
- أسلوب الدراسة:
- يتم تدريس محتوى هذا الكورس بطريقة علمية وسلسة.
- استخدام مجموعة من الأنشطة التى تساعد على إتقان عملية التدريب.
- استخدام الأساليب التى تساعد المدرب فى اكتساب المهارات العلمية.
- يضم البرنامج 20 أسلوب تدريبى مختلف لضمان تميز عملية التدريب
- البرنامج 50 ساعة شاملة عدد ساعات التدريب، والتطبيقات العملية لمساعدة كل مدرب للوصول إلى المستوى اللائق به كمدرب متميز.
- المميزات التى يحصل عليها المتدرب:
- يحصل على شهادة باللغة الإنجليزية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
- الشهادات معتمدة من المركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس.
- يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم فى الدورة.
- يحصل المتدرب على حقيبة تدريبية معتمدة من المجلس الاعلى للجامعات.
- يحصل على بعض المراجع والكتب الإثرائية للتدريب المحترف.
- يحصل المتدربون الذين سيتم اعتمادهم على فرصة للعمل مدربين بالمركزين.
- شروط الالتحاق بالدورة والمستندات المطلوبة:
- صورة من الرقم القومى أو جواز السفر
- صورة من شهادة المؤهل الجامعي
يذكر أن المؤهل الجامعى شرط للالتحاق بالدورة، ويكون الحجز بمقر مركز تطوير الأداء الجامعى من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، والاشتراك بأسبقية الحجز.