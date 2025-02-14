محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.

حضر الاجتماع اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندس ياسر عبد العال، والمهندس علي عبد الصمد من شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، وياسر عبد الله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.

وشدد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما وجه المحافظ، بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ، إلى أن خطة الرصف الشاملة التي يتم تنفيذها حالياً في مدن المحافظة، تشمل رصف الطرق الرئيسية والداخلية، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد، على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء على تنفيذ أعمال الرصف في الشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الطرق بالأسفلت، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدن.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المحافظ عن ثقته في قدرة شركة المقاولون العرب على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، مؤكداً على أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ خطة الرصف بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن مشروعات الرصف تأتي على رأس أولوياتنا لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ولن ندخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ خطة الرصف ونتابع بشكل دوري تنفيذ المشروعات لضمان الانتهاء من المشروع في اسرع وقت ممكن وبأعلي كفائة ممكنة.