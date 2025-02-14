محافظ الدقهلية ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الأدمي

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية والاشتراطات الصحية.

وفي إطار تأكيد محافظ الدقهلية،أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أعلن الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، عن قيام حملة، بالمرور والتفتيش على مركزي المنزلة وشربين، وقامت بتحرير 16 محضر، منهم 13محضر لحوم ومفروم وكبده ومصنعات لحوم ودجاج، غير صالح للاستهلاك الادمي وعينات بوزن 1910كجم، وتحرير 3 محاضر لحوم ذبح خارج السلخانة، باجمالي 449 كجم، واحالة المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبة فتحي، أطباء التفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطري بالدقهلية.