اليوم السابع
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كيف نردُّ على من يشكك فى فضل ليلة النصف من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب

الجمعة، 14 فبراير 2025 01:00 ص
كيف نردُّ على من يشكك فى فضل ليلة النصف من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء
كتب لؤى على

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كيف نردُّ على من يشكك فى فضل ليلة النصف من شعبان بحجّة أن هناك ضعفًا فى أسانيد الأحاديث الواردة فى فضلها؟، سؤال اجابت عنه دار الإفتاء بالآتى:

ما أورده بعض المتنطعين والمشككين فى فضل هذه الليلة المباركة مردودٌ؛ فقد ورد فى فضلها أحاديث وآثار، والطعن بتضعيف كل ما ورد فى فضل هذه الليلة غيرُ مُسَلَّم؛ فإن كان فى بعض أسانيدها ضعفٌ، فقد صحَّح الحفاظ بعضها الآخر، ولو سلمنا بضعف بعض ما ورد فى فضلها، فالقاعدة الحديثية أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، وإن لم تتقوَّ بمجموع الوارد وبتعدد الطرق؛ فإنَّ جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولذا فلا يجوز إنكار فضل هذه الليلة، ولا يُؤخَذْ بقول هؤلاء المشككين.







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