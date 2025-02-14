فوز فريق جامعة دمياط بتمويل 1.5 مليون جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

دمياط معتز الشربيني

فاز فريق "AquaH2" الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة دمياط، بتمويل قدره "مليون ونصف جنيه"من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك خلال مشاركته في برنامج "Gen Z" الهادف لدعم المشروعات الابتكارية.

يأتي هذا التمويل كدعمٍ لفكرة الفريق الرامية إلى تصميم وتنفيذ وحدات لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" باستخدام مصادر مياه مستدامة، مما يُقلل الاعتماد على المياه العذبة ويُخفف الضغط على الموارد المائية، مساهمًا بذلك في مواجهة تحديات ندرة المياه وخفض انبعاثات الكربون، وفي دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

ويعتبر المشروع أحد مخرجات مشروع تخرج الطلاب، حيث يهدف إلى توظيف تقنيات مبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال مصادر مياه غير تقليدية، مثل المياه المالحة أو المعالجة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال الطاقة النظيفة ويُعزز الاستدامة البيئية.

أعضاء الفريق الفائز بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة تحت إشراف الدكتور محمود عبد الهادي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة وهم :

الطالب/ زياد إيهاب النماس.

الطالب/ أحمد محمد قاسم .

الطالب/ زياد سعد جوهر .

الطالب / جمال سيد المتولي .

الطالب / طه محمد أبو زايد .

الطالب /خالد إبراهيم زهرة .

الطالب / محمد الغاوي .

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتو حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بخالص تهانيه القلبية للفريق الفائز، معبرًا عن فخره بالإنجاز العلمي الذي يحقق طفرة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، وقال: "تفخر جامعة دمياط بطلابها المبدعين الذين يضعون اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في الابتكار، مؤكداً أن هذا الإنجاز ليس مفاجئًا، بل هو نتاج جهد متواصل ودعم استثنائي من كافة أطراف الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة دور الصندوق في تبني الأفكار الواعدة، ويؤكد سيادته استمرار دعمنا لشبابنا المبتكرين لتحقيق رؤية الوطن 2030". كما وجه الشكر للدكتور محمود عبد الهادي على إشرافه المتميز، ولأعضاء الفريق على تفانيهم، متمنيًا أن يكون هذا الفوز بداية لمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات.

يأتي هذا الإنجاز إضافة إلى سلسلة نجاحات جامعة دمياط في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الداعمة للابتكار، انطلاقًا من دورها كحاضنة للإبداع وبناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مستدام.