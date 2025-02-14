غدا.. انطلاق القوافل الخدمية بمركز حوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن إطلاق واحدة من أكبر القوافل الخدمية.

حيث تنطلق القافلة غداً السبت الموافق 15 فبراير الجاري وتستمر حتى الخميس 20 فبراير، بقرية الستمائة بمدينة حوش عيسى.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن القافلة تستهدف تقديم خدمات متنوعة بمشاركة نقابة الأطباء ومديرية الصحة ونقابة الصيادلة، وجامعة دمنهور والمجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة والثقافة ومكتبة دمنهور العامة

وسيتم تقديم خدمات صحية من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف الطبي، بالإضافة إلى معامل تحاليل وأشعة وصيدلية، إلى جانب إجراء مسح سمعي وبصري لطلاب المدارس .

كما يقام تنظيم معرض للأسر المنتجة وتقديم خدمات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم.

وتضم القافلة أيضا تنظيم فعاليات ثقافية للأطفال طوال أيام القافلة وورش تدريبية على التقدم للوظائف، إلى جانب مشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة لتقديم خدمات القراءة والأنشطة التثقيفية.

وتشارك مديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفي بمشاركة كبرى الشركات، لتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.

وتضم القافلة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير أسطوانات غاز وسلع مدعمة بأسعار مناسبة.

وتضم فاعليات القوافل إقامة سوق اليوم الواحد من يوم السبت إلى الأربعاء لتوفير السلع الغذائية بالأسعار المخفضة للمواطنين